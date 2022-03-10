Песков: Если кто-то атакует военных РФ с оружием, то станет целью

Фото: Администрация президента РФ

Те, кто будет атаковать российских военных с оружием в руках, тоже станет целью. Об этом в четверг, 10 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Если вы помните, с самого начала президент Путин (президент РФ — Владимир Путин — прим. «ВМ») призвал всех сложить оружие, и это как раз и станет гарантией того, что никто ни по кому не будет стрелять, — заявил представитель Кремля.

Он добавил, что российскую армию провоцируют на ответный огонь «националистические и бандеровские батальоны», передает РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 28 февраля, подтвердил, что в стране было принято решение освободить из-под стражи участников боевых действий с реальным военным опытом. По его словам, такие граждане могут «загладить свою вину перед Отечеством».

Кроме того, украинский лидер отозвал украинских миротворцев со всего мира.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.