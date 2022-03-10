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Офисный центр с парковкой на 160 машин появится в деревне Захарково

Виктория Сикерина

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Офисный центр с парковкой на 160 машин появится в деревне Захарково
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Россия, Московская область, городской округ Красногорск, деревня Захарково Карта всех событий

Офисно-деловой центр с подземной автостоянкой на 160 машин построят в деревне Захарково. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в четверг, 10 марта.

Он отметил, что специалисты планируют сделать кровлю офиса эксплуатируемой.

— Здание визуально разделено на два объема: монументальный низ с лестницей оформят натуральным камнем кофейного оттенка, а верх выполнят в виде мощной консоли, которая за счет витражного остекления, тем не менее, будет казаться легкой. Дополнительно верхнюю часть поддерживают тонкие изящные колонны, — заявил специалист.

Кузнецов добавил, что общая площадь офиса составит около 40 тысяч квадратных метров. Деловые помещения будут начинаться со второго этажа. Также в здании предусмотрены кафе, магазины, зал для мероприятий на 150 человек и лекторий на 100 посетителей.

Нижние этажи специалисты облицуют натуральным камнем, а верхние — витражами, заключил архитектор.

24 февраля сообщалось, что строители планируют возвести торгово-деловой центр в столичном районе Печатники на месте недостроенного объекта.

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