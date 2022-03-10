Не доставайся же ты никому: мужчина убил знакомого из-за ревности на юго-западе Москвы

Фото: СК РФ

Россия, Москва, Староникольская улица Карта всех событий

Мужчина убил знакомого из-за ревности на юго-западе Москвы. Следствие обратится в суд с запросом о его заключении под стражу. Об этом в четверг, 10 марта, сообщила «Вечерней Москве» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел на улице Староникольской. По словам представителя ведомства, в ночь с 8 на 9 марта между двумя мужчинами во время распития алкогольных напитков произошел конфликт. В ходе ссоры один из них приревновал второго к своей возлюбленной и стал избивать. В какой-то момент ревнивец схватил нож и ударил им оппонента в шею. От полученного ранения потерпевший 1971 года рождения скончался на месте.

Подозреваемый был задержан и в ходе допроса полностью признал вину.

Видео: СК РФ

— Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу, — добавила Иванова.

Также 10 марта полицейские задержали мужчину, изрезавшего ножом пассажира Московского метрополитена. Накануне вечером между двумя мужчинами после непродолжительного словесного конфликта произошла драка. Инцидент случился в подземном переходе станции метро «Саларьево» Сокольнической линии.