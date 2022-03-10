Сорвался и ударил: обвиняемый рассказал, как убил знакомого из-за ревности

Фото: СК РФ

Россия, Москва, Староникольская улица Карта всех событий

Обвиняемый во время следственного эксперимента рассказал, как убил знакомого на почве ревности. Об этом в четверг, 10 марта, сообщили в официальном Telegram-канале ГСУ СК России по Москве.

Следственный комитет опубликовал небольшое видео, которое содержит кадры следственного эксперимента. На них видно, что мужчина подробно рассказывает и показывает, как именно ударил своего знакомого.

— Так получилось, что сорвался и ударил его ножом, — пояснил обвиняемый.

Также он добавил, что нанес удар резко и по направлению сверху вниз.

Видео: СК РФ

Инцидент, о котором идет речь, произошел на улице Староникольской в ночь с 8 на 9 марта.

Между двумя мужчинами во время распития алкогольных напитков произошел конфликт. В ходе ссоры один из них приревновал второго к своей возлюбленной и стал избивать. В какой-то момент ревнивец схватил нож и ударил им оппонента в шею. От полученного ранения потерпевший 1971 года рождения скончался на месте.

Подозреваемый был задержан и в ходе допроса полностью признал вину.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова заявила, что следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также 10 марта полицейские задержали мужчину, изрезавшего ножом пассажира Московского метрополитена. Накануне вечером между двумя мужчинами после непродолжительного словесного конфликта произошла драка. Инцидент случился в подземном переходе станции метро «Саларьево» Сокольнической линии.