На территории Новой Москвы снесли 15 домов по программе реновации

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Специалисты завершили демонтаж 15 расселенных жилых многоэтажек по программе реновации в ТиНАО. Об этом рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в четверг, 10 марта.

Он отметил, что в настоящий момент жители еще 22 домов находятся в стадии переезда.

— На сегодня более 550 семей уже получили новое жилье, — заявил руководитель ведомства.

Левкин добавил, что сейчас на территории округа семь объектов проектируют и строят.

В этот же день руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что в районе Бабушкинский возводят жилой дом для переселения по программе реновации. По его словам, в доме будет 140 квартир (однокомнатных — 30, двухкомнатных — 94, трехкомнатных — 16).

6 марта он рассказал, что на Тайнинской улице Лосиноостровского района Москвы возводят жилой дом по программе реновации. По его словам, на первом (нежилом) этаже постройки будут размещены объекты социальной инфраструктуры.