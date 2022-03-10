Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

На территории Новой Москвы снесли 15 домов по программе реновации

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
На территории Новой Москвы снесли 15 домов по программе реновации
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Специалисты завершили демонтаж 15 расселенных жилых многоэтажек по программе реновации в ТиНАО. Об этом рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в четверг, 10 марта.

Он отметил, что в настоящий момент жители еще 22 домов находятся в стадии переезда.

— На сегодня более 550 семей уже получили новое жилье, — заявил руководитель ведомства.

Левкин добавил, что сейчас на территории округа семь объектов проектируют и строят.

В этот же день руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что в районе Бабушкинский возводят жилой дом для переселения по программе реновации. По его словам, в доме будет 140 квартир (однокомнатных — 30, двухкомнатных — 94, трехкомнатных — 16).

6 марта он рассказал, что на Тайнинской улице Лосиноостровского района Москвы возводят жилой дом по программе реновации. По его словам, на первом (нежилом) этаже постройки будут размещены объекты социальной инфраструктуры.

Читайте также:
Жилье Сергей Левкин Реновация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Иларион
Иларион

Время молитвы и надежды

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Достоевский ответит

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

А город все равно живет...

Алексей Кондаранцев
Алексей Кондаранцев

Соревнований будет больше

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Спортивные состязания станут еще интереснее

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встань и пойди

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Большинство санкций Запад вынужденно отменит

Все мнения
О проекте