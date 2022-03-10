Маркетолог посоветовал периодически включать «режим информационной тишины»

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Людям стоит на время отключаться от новостной повестки и включать «режим информационной тишины». Такое мнение в беседе высказал маркетолог Роман Носик.

Он отметил, что иногда информация и ее большое количество могут иметь разрушающие последствия для нервов и психики. Поэтому стоит периодически отключаться от каналов получения информации и посвящать время другим занятиям, которые приносят положительные эмоции.

Маркетолог посоветовал время от времени заниматься чем-то, что отличается от поглощения информации. Это домашние дела, прогулки, хобби, занятия спортом, рабочие обязанности.

— За два–три часа уже ничего не произойдет такого, что требует вашего беспрестанного внимания. Отдохните, отвлекитесь, перезагрузите свой мозг, дайте отдохнуть нервной системе, — отметил эксперт в комментарии «360».

До этого психотерапевт Надежда Панова дала пять советов для борьбы со стрессом. В первую очередь эксперт посоветовала не поддаваться паническим настроениям. Необходимо взять себя в руки и мыслить рационально. Стоит перенести фокус внимания на свою семью, работу.