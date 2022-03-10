Москомэкспертиза согласовала проект детского сада на 150 мест в районе Аэропорт

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, улица Верхняя Масловка, 29А Карта всех событий

Согласован проект строительства детского сада на 150 мест в московском районе Аэропорт, сообщили в пресс-службе столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

Уточняется, что детей будут обучать в шести группах для разных возрастов.

— Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта «ДОУ на 150 мест» по адресу ул. Верхняя Масловка, вл. 29а, район Аэропорт, Северный административный округ Москвы. Эксперты согласовали проект строительства 1–3-этажного здания детского сада, рассчитанного на 150 мест, — цитирует пресс-службу агентство городских новостей Москва.

Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов рассказал о возведении двух жилых корпусов по программе реновации в районе Царицыно. Данные дома будут рассчитаны на 362 квартиры.

Также стало известно, что в девятиэтажном жилом доме 1972 года планируется провести капитальный ремонт. Пресс-служба Москомэкспертизы уточнила, что соответствующую проектную документацию уже согласовали.