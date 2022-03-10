Неизвестные связали москвича и под пытками заставляли переоформить квартиру

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Россия, Москва, улица Недорубова Карта всех событий

Несколько мужчин связали москвича и под пытками заставляли переоформить квартиру. Об этом в четверг, 10 марта, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По словам представителя ведомства, задержанный вместе с подельником подошел к потерпевшему, вышедшему на лестничную клетку жилого дома на улице Недорубова с целью вынести мусор. Под предлогом разговора незнакомцы вторглись в квартиру мужчины, где связали его и стали избивать, одновременно угрожая пистолетом, чтобы вынудить потерпевшего переписать недвижимость на них.

Через несколько часов пыток мужчина освободился и смог сбежать. Злоумышленники решили не покидать квартиру с пустыми руками и похитили смартфон москвица, несколько пар обуви и паспорт.

Сумма общего материального ущерба, нанесенная хозяину квартиры, составила 28 тысяч рублей.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Маресьева задержали одного из подозреваемых — безработного 25-летнего приезжего мужчину. Обувь потерпевшего, в которую был обут задержанный, изъята, — уточнил Васенин.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемый находится под стражей. Личность второго участника преступления устанавливается.

4 марта правоохранители задержали мужчину, который подозревается в нападении на двух подростков на Барвихинской улице. Задержанного 45-летнего мужчину доставили в отделении полиции, а пострадавших — в больницу.