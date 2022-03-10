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Фармэксперт сообщил, что в России не возникнет дефицита лекарств

Ирина Игнатенко

Общество
Фармэксперт сообщил, что в России не возникнет дефицита лекарств
Фото: depositphotos

Запасаться лекарствами «на всю оставшуюся жизнь» из-за санкционных ограничений бессмысленно. Такое мнение высказал директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Он отметил, что каждому необходимо иметь запас лекарств в рамках домашней аптечки. Закупать впрок лекарственные препараты нет смысла, так как многие имеют ограниченный срок годности. По истечении этого времени все запасенные лекарства придется утилизировать.

Он отметил, что в России не возникнет нехватки лекарств и медицинских изделий.

— Если дойдет до более глубокого санкционного противостояния, придется переориентировать поставки на другие страны и регионы. У России остается азиатское направление для решения проблем поставок медизделий. Большую часть медицинских изделий и техники, особенно бытового назначения, производит Китай, — пояснил эксперт в комментарии НСН.

9 марта заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что объем производства лекарств увеличился в Москве почти на 68 процентов в 2021 году.

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