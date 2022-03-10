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Путин обсудил с Макроном и Шольцем ситуацию на Украине

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Путин обсудил с Макроном и Шольцем ситуацию на Украине
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в четверг, 10 марта.

— Лидеры трех стран продолжили обсуждение украинской тематики, — отмечается на сайте Кремля.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

10 марта в Турции прошли переговоры глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «ВМ» рассказал, о чем могли договориться представители двух стран.

Собеседник выразил мнение, что нынешние переговоры прошли на более высоком уровне, потому что нужно решать «более глубокие задачи». Политолог отметил, что требования России остаются неизменными — демилитаризация и денацификация Украины. При этом Журавлев подчеркнул, что последняя задача самая сложная.

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