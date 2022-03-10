Названы топ-5 мужских имен, обладателям которых нельзя садиться за руль

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Экстрасенс и астролог Андрей Харрис перечислил пять мужских имен, которые оказывают негативное влияние на его носителей и создают экстремальные ситуации, приводящие к ДТП.

Первое имя — Арсений. Носители такого имени выделяются своей предосторожностью. Они не любят рисковать, поэтому в опасной ситуации их реакция замедлена. Это может привести к плохим последствиям на дороге.

Даниилы всегда «летают в облаках». По натуре они мечтательны и часто погружаются в свои мысли. Такие качества недопустимы для водителей транспортных средств.

Обладатели имени Ефим слишком раздражительны. Именно это качество может спровоцировать аварию, а сам мужчина будет чувствовать гнев и негодование. Астролог рекомендует носителям такого имени нанять водителя и забыть об идее самостоятельно водить автомобиль.

Четвертое имя в списке занимает Илья. Мужчины с этим именем не умеют принимать быстрые решения в экстренных ситуациях, так как реакция у них замедлена. По словам специалиста, носители имени Илья не обладают водительскими навыками и чутьем.

Замыкающее имя в списке занимает — Дмитрий.

— Излишне выверенный, он соблюдает книжные правила, но не анализирует ситуацию, — пояснил экстрасенс в беседе с Пятым каналом.

Он добавил, что мужчины с таким именем не умеют одновременно пользоваться практическими и аналитическими навыками. Им стоит воздерживаться от возможности управлять транспортными средствами.

Ранее Харрис перечислил мужские имена, обладателям которых не рекомендуется злоупотреблять спиртными напитками, иначе это может привести к плачевным последствиям.