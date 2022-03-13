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ВС РФ вывели из строя 3687 объектов военной инфраструктуры Украины

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
ВС РФ вывели из строя 3687 объектов военной инфраструктуры Украины
Фото: Минобороны РФ

С начала военной операции на Украине российские военные вывели из строя 3687 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом в воскресенье, 13 марта, сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, всего российскими войсками было уничтожено 99 самолетов, 128 беспилотных летательных аппаратов, 1194 танка и других боевых бронированных машин. Кроме того, были уничтожены 121 реактивная система залпового огня, 443 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 991 единица специальной военной автомобильной техники.

— Авиацией и ПВО Воздушно-космических сил России сбит один самолет Су-24 украинских военно-воздушных сил в районе Любимовка и два беспилотных летательных аппарата, — цитирует Конашенкова РИА Новости.

В этот же день Министерство обороны РФ опубликовало кадры уничтожения командного пункта ВСУ снарядом «Краснополь».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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