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В народном календаре дата получила название Евдокия свистунья, Евдокия плющиха (к этому времени подтаивают снеговые сугробы и во многих местах распадаются на «плюшки»-островки. Отсюда – плющиха), Авдотья весновка, Авдотья – подмочи порог. Православная церковь 14 марта почитает преподобномученицу Евдокию Илиопольскую.

Этот день знаменовался уходом всего плохого и приходом счастья в дом каждого человека. Люди старались держать все окна открытыми, чтобы приманить удачу, достаток и успех.

Считалось хорошим знаком умыться талой водой в этот день. Христиане умывали всех членов своей семьи. Это наделяло силой и здоровьем. Согласно верованию люди, которые проводили этот ритуал, были здоровы и в хорошем расположении духа весь год.

Каждая хозяйка 14 марта пекла угощение. Чаще всего это были жаворонки из теста. Ими угощали всех прохожих и отмечали приход весны. Также каждая уважающая себя хозяйка высаживала рассаду. Считалось, что именно в этот день она будет расти и принесет хороший урожай в будущем году.

Приметы погоды:

На Авдотью ясно — год прекрасный, пасмурно — к плохому году.

Южный ветер — к дождливому лету, северный — к холодному.

Снег в этот день — к урожаю и обилию грибов по осени.

Метель 14 марта сулит затяжную весну и неурожай.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как привлечь удачу и богатство 14 марта

Именины отмечают: Александр, Анна, Антонина, Василий, Вениамин, Дарья, Евдокия, Иван, Лев, Надежда, Ольга, Петр, Татьяна.