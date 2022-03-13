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В России выявили 44 989 новых случаев коронавируса за сутки

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 44 989 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в 85 субъектах России выявили 44 989 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье, 13 марта, сообщили на портале стопкоронавирус.рф.

За прошедший день в РФ от ковида скончались 596 человек, еще 3191 пациента госпитализировали в медучреждения. При этом уровень госпитализации за прошедший день снизился на 52,9 процента.

Также после прохождения лечения под присмотром медиков в России за 24 часа полностью выздоровели 128 629 пациентов, говорится в сообщении.

В России выявили 44 989 новых случаев коронавируса за сутки Фото: Telegram / Стопкоронавирус.рф

Около трех миллиардов человек на Земле еще не привились даже первым компонентом вакцины от COVID-19, рассказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. По его словам, быстрая разработка вакцины и принятые антиковидные ограничения во многих странах мира позволили взять распространение болезни под контроль, однако коронавирус еще не исчез.

Иммунолог Николай Крючков в беседе с «ВМ» заявил, что сложный период пандемии COVID-19 должен частично закончиться в мае 2022 года. По мнению эксперта, летом 2022 года могут наблюдаться небольшие вспышки коронавируса.

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