В России выявили 44 989 новых случаев коронавируса за сутки
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За прошедшие сутки в 85 субъектах России выявили 44 989 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье, 13 марта, сообщили на портале стопкоронавирус.рф.
За прошедший день в РФ от ковида скончались 596 человек, еще 3191 пациента госпитализировали в медучреждения. При этом уровень госпитализации за прошедший день снизился на 52,9 процента.
Также после прохождения лечения под присмотром медиков в России за 24 часа полностью выздоровели 128 629 пациентов, говорится в сообщении.
Около трех миллиардов человек на Земле еще не привились даже первым компонентом вакцины от COVID-19, рассказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. По его словам, быстрая разработка вакцины и принятые антиковидные ограничения во многих странах мира позволили взять распространение болезни под контроль, однако коронавирус еще не исчез.
Иммунолог Николай Крючков в беседе с «ВМ» заявил, что сложный период пандемии COVID-19 должен частично закончиться в мае 2022 года. По мнению эксперта, летом 2022 года могут наблюдаться небольшие вспышки коронавируса.