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Российская армия взяла под контроль еще четыре населенных пункта на Украине

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Российская армия взяла под контроль еще четыре населенных пункта на Украине
Фото: Минобороны РФ

Российская армия развивает наступление и за сутки продвинулась до 14 километров. Военные РФ установили контроль над южными районами четырех населенных пунктов. Об этом в воскресенье, 13 марта, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

— В ходе наступательных действий установлен контроль над южными районами населенных пунктов Благодатное, Владимировка, Павловка и Никольское, — цитирует его РИА Новости.

Конашенков также сообщил, что служащие украинского батальона «Айдар» на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря держали в заложниках около 300 монахов и мирных жителей.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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