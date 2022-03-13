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Столтенберг: Россия может планировать операции с химоружием

Евгений Белоусов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Столтенберг: Россия может планировать операции с химоружием
Фото: flickr/nato

Россия может планировать атаки химическим оружием. Такое мнение высказал в воскресенье, 13 марта, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Подобным образом генсек прокомментировал информацию о созданных Америкой на Украине химических лабораторий.

— Теперь, когда были сделаны эти ложные заявления, мы должны сохранять бдительность, потому что возможно, что Россия сама может планировать операции с химическим оружием, — заявил он.

Столтенберг подчеркнул, что это было бы военным преступлением, передает газета Welt.

9 марта заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что на Украине существуют объекты биологических исследований. По ее словам, Штаты и Украина в настоящее время пытаются не допустить попадания материалов в руки россиян.

На следующий день российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов осудил заявление США о нарушении Россией химической и биологической конвенций. Он подчеркнул, что Штатам необходимо в кратчайшие сроки свернуть такие программы и уничтожить национальные запасы химоружия.

Также 6 марта Минобороны РФ сообщило о разработке на Украине биологического оружия. Представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков уточнил, что патогены возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней разрабатывали в непосредственной близости от территории России.

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