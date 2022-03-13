В ЛНР заявили, что на месте массового убийства мирных жителей могут быть выжившие

Фото: Минобороны РФ

На месте массового убийства мирных жителей украинскими силовиками в районе Попаснянской железной дороги могут остаться выжившие. Об этом в воскресенье, 13 марта, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

До этого народная милиция ЛНР сообщила, что обнаружила расстрелянных мирных граждан во время наступления на город Попасная.

Филипоненко предположил, что жители могли быть убиты отступавшими украинскими войсками или использовались как живой щит. Он также не исключил, что граждан расстреляли как свидетелей преступления вооруженных сил Украины.

— Но факт остается фактом. Сейчас линия передовой от этого места сдвинулись буквально на сотню-другую метров, поэтому допуск к этому месту ограничен… Это не захоронения, это по факту расстрелянные тела, по информации наших подразделений, там есть еще выжившие, — приводит слова представителя народной милиции РИА Новости.

До этого официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что служащие украинского батальона «Айдар» на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря держали в заложниках около 300 монахов и мирных жителей.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.