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Неизвестный, угрожая расправой, обокрал посетителя торгового центра на юго-востоке Москвы

Елена Самойлова

Происшествия
Неизвестный, угрожая расправой, обокрал посетителя торгового центра на юго-востоке Москвы
Фото: pexels.com
Россия, Москва, Люблинская улица Карта всех событий

Неизвестный обокрал посетителя торгового центра на юго-востоке Москвы, угрожая ему насилием. Об этом в четверг, 17 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, в полицию с заявлением обратился мужчина. Он рассказал, что находился в торговом центре на улице Люблинской, когда к нему подошел неизвестный молодой человек. Он стал угрожать мужчине, толкнул его, после чего отобрал мобильный телефон стоимостью 11 690 рублей и скрылся.

Позже сотрудникам патрульно-постовой службы удалось задержать 20-летнего жителя Московской области.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

17 марта стало известно, что мужчина без определенного места жительства, зарабатывавший на сбыте краденных решеток, предстанет перед судом Зеленограда.

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