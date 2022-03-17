Минобороны показало кадры уничтожения артиллерийской батареи ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России сумели уничтожить высокоточным оружием артиллерийскую батарею 152-миллиметровых украинских гаубиц. Об этом в четверг, 17 марта, рассказали в Министерстве обороны РФ.

Уточняется, что соответствующий ролик опубликовало военное ведомство страны.

— Видео объективного контроля уничтожения артиллерийской батареи 152 миллиметровых гаубиц ВСУ. Огневые позиции артиллерийской батареи ВСУ со всей техникой и вооружением полностью уничтожены после нанесения удара высокоточным оружием, — цитирует сообщение Минобороны РИА Новости.

Видео: РИА Новости

Ранее военное ведомство продемонстрировало кадры с уничтожением складов с боеприпасами ВСУ. В Минобороны отметили, что авиационный удар наносился парой штурмовиков Су-25 ракетным вооружением.

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что национальной армии в рамках специальной операции удалось вывести из строя 3491 украинский военный объект. Российские солдаты сумели уничтожить 123 беспилотника, 1127 танков и других боевых бронированных машин, 115 реактивных систем залпового огня, 423 миномета и оружия полевой артиллерии и 934 военных машины.