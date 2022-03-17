Депутат Нилов поддержал идею освободить россиян от пеней за просрочки по кредитам

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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов оценил предложение депутата Василия Власова, который предложил освободить россиян от пеней за просрочки по кредитам за последние недели.

Сообщается, что многие россияне столкнулись со сбоем в работе мобильных приложений банков и поэтому часть заемщиков не имела возможности внести платежи по кредитам в установленный срок.

— Сегодня меры поддержки могут быть разноплановыми. Я, как председатель социального комитета, поддержу любые меры поддержки наших граждан. Тем более, если они стали жертвами обстоятельств, — сказал Нилов в комментарии RT.

Он отметил, что данный вопрос находится в компетенции Центробанка и регулятор должен принять решение.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил освободить жителей России от штрафов за просроченные платежи по кредитам в конце февраля и начале марта.

28 февраля ЦБ РФ посоветовал банкам не начислять пени и штрафы по кредитам и разрешить реструктуризацию платежей в условиях введения новых санкций.