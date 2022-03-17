Сотрудникам коммерческой компании выплатили более 14 миллионов рублей долгов по зарплате
После вмешательства прокуратуры погашена задолженность по заработной плате перед сотрудниками коммерческой организации на сумму более 14 миллионов рублей. Об этом в четверг, 17 марта, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
— Установлено, что у организации в нарушение требований Трудового кодекса Российской Федерации имеет задолженность по оплате труда перед 40 работниками за фактически отработанное время с января по декабрь 2021 года в размере более 14 миллионов рублей, — подтвердила Нефедова.
По материалам прокурорской проверки, направленным в следственный орган, возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации».
— После вмешательства прокуратуры трудовые права работников восстановлены, задолженность по заработной плате на сумму свыше 14 миллионов рублей погашена в полном объеме. Всем сотрудникам начислена и выплачена положенная денежная компенсация, — резюмировала Нефедова.
16 марта столичная прокуратура провела проверку по обращению москвички о нарушении ее жилищных прав. В 2021 году несколько злоумышленников — трое мужчин 1985 и 1986 годов рождения, а также женщина 1973 года рождения — узнали, что хозяйка квартиры долгое время не находится на территории РФ. Женщина проходила лечение за рубежом. В это время мошенники подделали документы и оформили переход права собственности квартиры на улице Академика Пилюгина.