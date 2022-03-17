Сотрудникам коммерческой компании выплатили более 14 миллионов рублей долгов по зарплате

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После вмешательства прокуратуры погашена задолженность по заработной плате перед сотрудниками коммерческой организации на сумму более 14 миллионов рублей. Об этом в четверг, 17 марта, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Установлено, что у организации в нарушение требований Трудового кодекса Российской Федерации имеет задолженность по оплате труда перед 40 работниками за фактически отработанное время с января по декабрь 2021 года в размере более 14 миллионов рублей, — подтвердила Нефедова.

По материалам прокурорской проверки, направленным в следственный орган, возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации».

— После вмешательства прокуратуры трудовые права работников восстановлены, задолженность по заработной плате на сумму свыше 14 миллионов рублей погашена в полном объеме. Всем сотрудникам начислена и выплачена положенная денежная компенсация, — резюмировала Нефедова.

16 марта столичная прокуратура провела проверку по обращению москвички о нарушении ее жилищных прав. В 2021 году несколько злоумышленников — трое мужчин 1985 и 1986 годов рождения, а также женщина 1973 года рождения — узнали, что хозяйка квартиры долгое время не находится на территории РФ. Женщина проходила лечение за рубежом. В это время мошенники подделали документы и оформили переход права собственности квартиры на улице Академика Пилюгина.