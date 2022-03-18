«Мы вступаем в кризис»: финансист дала главный совет, как правильно хранить деньги

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Финансист Юлия Кузнецова рассказала, как выгодно сохранить и преумножить деньги в условиях санкций.

Эксперт объяснила, что активы бывают разных видов (недвижимость, валюта, золото), и, вкладывая во что-то средства, нужно понимать, какая преследуется цель.

— Для меня безопаснее деньги хранить в банке. Сейчас им нужны средства, поэтому учреждения устанавливают высокие проценты годовых, чтобы у них был оборот. Положите деньги на три месяца, на полгода. Если денег много, будет выгоднее открыть несколько вкладов в разных банках или в одном, но на разные лица. Я за диверсификацию: все в одну корзину класть не нужно, разделяйте свои денежные потоки. Мы вступаем в кризис, который продлится в течение двух лет, — сказала эксперт в интервью для YouTube-канала Елены Ханги.

Вклады в золото, по словам финансиста, — это долгоиграющий вариант сохранения средств, который принесет выгоду через десятки лет. Вкладывать средства в недвижимость тоже можно, но не бездумно: нужно оценить все факторы, чтобы жилье не «просело» в цене со временем. Покупать квартиру в ипотеку сейчас не стоит из-за высокого процента ставки.

— Деньги заканчиваются, спроса нет, и цена начинает падать. Нужно подождать, когда рост прекратится. Через 3–4 месяца на рынке труда будет хаос, людям нужны будут деньги, и они будут дешевле продавать недвижимость, которую напокупали, чтобы сохранить деньги, — считает эксперт.

Бизнес-консультант объяснил, какие санкции будут сняты первыми.