Диетолог рассказала о пользе чернослива

Диетолог Лорен Харрис-Пинкус посоветовала включить в рацион чернослив. Она рассказала, какую пользу он принесет организму.

По ее словам, с возрастом костная масса начинает уменьшаться, что увеличивает риск развития остеопороза. Замедлить и предотвратить этот процесс можно, в том числе, с помощью правильного рациона питания. Так, чернослив является источником калия, магния, витамина К и полифенолов. Эти элементы поддерживают здоровье костей, увеличивая их минеральную плотность и снижая потерю костной массы.

Также чернослив будет полезен для кишечника, так как в нем содержатся натуральный сорбит и клетчатка.

В день стоит употреблять около пяти штук плода в день. Добавлять чернослив можно в йогурт, салаты и овсяную кашу, передает издание «Профиль».

Ранее врач-диетолог, специалист по снижению веса Сергей Обложко рассказал о том, какие продукты необходимо включить в рацион, чтобы обеспечить здоровье сосудам и очистить их от лишнего холестерина. По его словам, оливки и оливковое масло обладают самой богатой доказательной базой в плане эффективности по снижению плохого холестерина.