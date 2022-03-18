Пункты городского проката велосипедов начнут работать в Петербурге в конце марта

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Жители Сакнт-Петербурга готовятся к старту городского велопроката. Сервисы аренды транспортных средств передвижения начнут работать уже в ближайшее время.

Сообщается, что жители Северной столицы смогут брать напрокат велосипеды уже в конце марта. При этом некоторые сервисы проката самокатов уже начали работать в Северной столице.

Установку велосипедных парковок на территории городских и перехватывающих автостоянок проводят представители районных администраций. Собственники торговых центров и представители бизнес-структур после согласования расположения парковок также проводят их установку.

Для жителей и гостей города также создана специальная интерактивная карта с указанием существующих веломаршрутов и велопарковок, передает Nation News.

Ранее сообщалось, что сезон проката электросамокатов начнется на ВДНХ 18 марта. В этом сезоне для посетителей подготовили 750 электросамокатов. Их можно взять в аренду на площади перед аркой главного входа на ВДНХ. Всего в парке будут работать 49 стоек проката.