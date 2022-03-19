Президент Сербии обвинил Запад в двойных стандартах из-за Косова и Украины

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Президент Сербии Александр Вучич обвинил Запад в двойных стандартах в вопросах Косова и Украины. Он отметил различную трактовку принципа территориальной целостности и рассказал о давлении на Белград для введения антироссийских санкций.

— Они говорят нам о территориальной целостности Украины, показывают пустые детские коляски. Почему у нас они не показывали пустые коляски? У всех нас в голове смешиваются вещи: соблюдение принципа международного права, где, бесспорно, кто его нарушил и кто жертва. И то, кто был жертвой, кто нарушал международное право и без решения Совбеза ООН принимал жесткие решения в ущерб Сербии. Поэтому мы находимся в тяжелом положении, — сказал сербский лидер в эфире телеканала TV PRVA.

Вучич подчеркнул, что от России враждебных действий в сторону Сербии не было.

— В последние десять лет по внешнеполитическим вопросам Российская Федерация не была против Сербии. И Запад ставит нас в положение, при котором мы потеряем единственного союзника в Совбезе ООН, который всегда был за поддержание территориальной целостности Сербии и резолюции 1244, — заявил он.

Президент Сербии сообщил, что в переговорах с западными партнерами пообещал поддерживать мир в регионе и не вмешиваться в события на Украине, а по поводу санкций в отношении России он никаких обещаний не давал, передает РИА Новости.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не намерена вступать в Североатлантический альянс. Он напомнил, что Сербия вскоре отметит годовщину бомбардировки НАТО 1999 года и назвал это агрессией против страны.

24 февраля российский лидер Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса. По его словам, данное решение было принято в силу обострившейся ситуации на территории Украины.