«Мужчина года!»: в Сети восхитились заботливым котом, делающим массаж маме-кошке

Фото: Telegram-канал Smeh.v360

В Сети разместили трогательное видео с котом, который делает массаж маме-кошке, пока она кормит маленьких котят.

Пользователи отметили, что кошке очень повезло с пушистым мужем, а котятам — с папой. В ролике, который опубликовал Telegram-канал Smeh.v360, он выглядит очень внимательным и заботливым.

Подписчики канала пришли в восторг от заботливого питомца.

«Батюшки, вот это мелким котятам повезло с папой»; «Мужчина года!»; «Какая прелесть»; «Божечки, идеальная кошачья семья», — написали пользователи.

Видео: Telegram-канал Smeh.v360

Кот-хранитель Выборгского музея-заповедника Филимон найден живым и здоровым. В музее поблагодарили всех неравнодушных, кто помогал искать пропавшего пушистика.