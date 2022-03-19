«Чревато потерями»: ясновидящая рассказала, чего нельзя делать в день весеннего равноденствия

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В 2022 году день весеннего равноденствия приходится на период с 20 по 21 марта. Этот праздник у древних славян знаменовал приход весны. С днем весеннего равноденствия связано множество поверий и примет. О том, что опасно делать в этот день, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» шаманка и ясновидящая Кажетта.

По ее словам, наши предки верили, что в этот день активизируется вся нечистая сила. По этой причине категорически нельзя завязывать узлы: считается, что вы «завяжете» свою судьбу на год. Любые гадания тоже под запретом: они открывают дверь в «нижний мир».

Поздно вставая в этот день, можно было «проспать весну», поэтому нельзя поддаваться лени и долго отсыпаться, отметила ясновидящая.

— Ярило покровительствует тем, кто рано встает. Под запретом любые ссоры и негативные эмоции: в этот день они разрушительно влияют на энергетику и могут подорвать здоровье. Не поддавайтесь искушению вступить в конфликты, чтобы не терять энергию, — пояснила Кажетта.

Она подчеркнула, что день весеннего равноденствия — время для отдыха души и тела, поэтому работать не рекомендуется. Нельзя одалживать деньги, делать хирургические операции, подписывать контракты, просить о повышении или прибавке к зарплате — это чревато серьезными потерями.

— Не отправляйтесь в дальнее путешествие. Проведите праздник в знакомой обстановке, с друзьями и близкими. Не отказывайте им в помощи, если попросят, — заключила ясновидящая.

У многих людей весна ассоциируется с переменами в жизни. Кто-то спешит сменить прическу, другие хватаются за более глобальные вещи. Ясновидящая Кажетта перечислила знаки зодиака, у представителей которых жизнь круто изменится этой весной.