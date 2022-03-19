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Врачи назвали чай, который снимает боль и лечит мигрень

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Врачи назвали чай, который снимает боль и лечит мигрень
Фото: Pexels

Врачи рассказали, что чай с розмарином имеет множество полезных свойств. Он улучшает пищеварение, снимает боли, защищает сердце и помогает держать под контролем уровень сахара в крови.

Специалисты сообщили, что розмарин является целебной пряностью с обезболивающим и противовоспалительным действием. Он снижает риск развития хронических заболеваний, таких как болезни сердца, рак, сахарный диабет, деменция.

Также чай с розмарином быстро снимает головную боль. По этой причине специалисты рекомендуют регулярно употреблять этот напиток тем, кто страдает мигренью. Еще он укрепляет память и повышает концентрацию внимания.

Для приготовления данного напитка нужно добавить чайную ложку сушеного розмарина в чашку с кипяченой водой и дать настояться около пяти минут, после чего процедить. Для обогащения вкуса можно по желанию добавить лимон или мед, сообщается на портале Türkiye.

Врачи назвали популярный напиток, повышающий риск развития рака. Они сообщили, что возникновение онкологии связано с рационом человека, поэтому нужно внимательно следить за питанием. Медики предупредили, что есть один богатый антиоксидантами напиток, который считается полезным. Но было установлено, что он, наоборот, существенно повышает риск заболевания раком.

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