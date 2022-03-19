«Очень высокое давление»: синоптики сообщили о погоде в Москве 19 марта

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В субботу, 19 марта, в столичном регионе сохранится влияние антициклона. Атмосферное давление останется высоким и в середине дня составит 769 миллиметров ртутного столба. При переменной облачности осадков не ожидается.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс три–пять градусов. В Подмосковье температура ожидается от нуля до пяти градусов тепла.

Ветер будет дуть северный со скоростью 3–8 метров в секунду. Относительная влажность воздуха — около 50 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в столичном регионе сохраняются очень высокое давление, перепады температуры от ночи к дню, повышенное содержание кислорода в воздухе. Такая погода даже у практически здоровых и неметеозависимых людей вызывает чувство дискомфорта, нарушение сна, снижение эмоционального фона.

Также метеорологи напомнили, что весна является периодом обострений многих хронических заболеваний, отмечаются снижение иммунной защиты и рост острых простудных вирусных инфекций. Плохо чувствуют себя метеозависимые люди с сосудистыми нарушениями. Снижение толерантности к погодным нагрузкам — это первый повод начать заниматься своим здоровьем, наладить режим труда и отдыха, заниматься спортом и общеукрепляющими процедурами, по совету врача с профилактической целью проводить сезонную медикаментозную терапию.

«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы объявили в Москве и Московской области до утра субботы.

Причина возникновения метеозависимости связана с развитием сосудистых заболеваний и процессом старения организма. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМС, врач — кардиолог и геронтолог Юрий Конев.