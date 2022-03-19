«Плохой выбор»: глава Пентагона предостерег Китай от поддержки спецоперации на Украине

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Соединенные Штаты четко дали понять, что поддерживать российскую спецоперацию на территории Украины — это «плохой выбор». Такое мнение выразил глава Пентагона Ллойд Остин.

— Я надеюсь, что Китай не будет поддерживать, — заявил он в разговоре с CNN.

Остин также добавил, что не будет «спекулировать и вдаваться в гипотетические рассуждения».

17 марта глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что президент Штатов Джо Байден в ходе телефонной беседы предупредил главу Китая Си Цзиньпина о том, что Пекин будет нести ответственность в случае оказания поддержки Москве применительно к ситуации на Украине. По его словам, США пытаются призвать все страны, имеющие рычаги влияния на Россию, использовать их для прекращения военной спецоперации РФ на территории Украины. Блинкен отметил, что Китай отказывается осуждать действия России, пытаясь представить себя нейтральным арбитром.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.