Трасс заявила, что Британия не будет снимать санкции с российских бизнесменов

Фото: МИД РФ

Британский министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что санкции против российских представителей бизнеса снимать не планируется.

— Это крайне сложно. Эти олигархи позволили Владимиру Путину делать то, что он делает, — заявила она в интервью газете Times.

Так, например, по словам Трасс, российский бизнесмен Роман Абрамович больше не сможет посетить Соединенное Королевство.

Недавно Роман Абрамович и еще шесть предпринимателей из РФ попали под санкции Великобритании. В санкционный список вместе с Абрамовичем попали Игорь Сечин, Олег Дерипаска, Алексей Миллер, Николай Токарев, Андрей Костин и Дмитрий Лебедев. В качестве санкций Абрамовичу и Дерипаске теперь запрещено совершать сделки с британскими физическими и юридическими лицами, а также въезжать на территорию Соединенного Королевства.

Введение санкций происходит на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.