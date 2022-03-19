Иностранные авиакомпании еженедельно тратят более 37,5 миллиона долларов на облет РФ

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Зарубежные авиакомпании еженедельно тратят свыше 37,5 миллиона долларов, чтобы облететь российское воздушное пространство. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта России.

В ведомстве напомнили, что РФ закрыла небо для тех стран, которые ввели санкции на полеты для авиакомпаний из России.

В список стран, которые расходуют в настоящее время более 37,5 миллиона долларов каждую неделю, вошли 19 государств, в том числе Германия, Франция, Швейцария, Испания и другие.

В Минтрансе добавили, что страны, которые ввели запрет на полеты из России, столкнулись с ростом цен на билеты и перевозку грузов.

По словам главы ведомстве Виталия Савельева, Россия принимает все необходимые меры для поддержания мобильности авиаперевозок в условиях санкционных мер.

— Решения авиационных властей ряда иностранных государств не оставили нам выбора, и в соответствии со всеми международными нормами были приняты зеркальные меры, — цитирует министра ТАСС.

Страны ограничивают воздушное пространство на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.