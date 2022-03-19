Москвичам напомнили, как правильно кормить птиц на природных территориях

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Специалисты Мосприроды рекомендовали жителям столицы продолжать подкармливать птиц на природных территориях города до тех пор, пока теплая погода не станет постоянным явлением.

По мнению экспертов, в настоящее время птицам сложно самостоятельно добывать себе пищу: все плоды прошлого года практически закончились, а на земле все еще наблюдается гололед из-за перепадов температурного режима.

В связи с этим специалисты напомнили горожанам основные правила, которым необходимо следовать при кормлении птиц.

Так, например, количество еды для птиц не должно быть избыточным. Также важно кормить птичек только свежими продуктами, чтобы позаботиться о здоровье маленьких друзей.

Щеглов можно кормить злаками и семенами трав, синичек — несоленым салом и крошками белого хлеба, а дятлов — орехами и желудями.

При этом для всех птиц одинаково вредны фрукты, копченые продукты и миндаль, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что сурки вышли из зимней спячки первыми среди животных Московского зоопарка. Специалисты также ожидают пробуждения медведей, енотов-полоскунов, бурундуков, енотовидных собак, белогрудых ежей, сонь и тушканчиков.