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Пожар в автосервисе в Измайловском проезде потушили

Полина Долганова

Происшествия
Пожар в автосервисе в Измайловском проезде потушили
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Пожарные ликвидировали огонь в автосервисе в Измайловском проезде. Об этом в субботу, 19 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что в результате пожара никто не пострадал.

Возгорание произошло в автосервисе по адресу Измайловский проезд, 7а. В результате случившегося внутри объекта загорелись три автомобиля. Внутри постройки находились газовые баллоны. Площадь пожара составляла 50 квадратных метров.

11 марта на Рублевском шоссе загорелся торговый центр. Сообщение о пожаре в ТЦ «Европарк» поступило утром. Внешнего возгорания не было зафиксировано, из здания эвакуировали около 240 человек. На месте работали спасатели.

В этот же день произошел пожар на территории одного из складов в подмосковном Красногорске. Площадь возгорания составляла 300 квадратных метров. Был объявлен второй ранг пожара, для тушения были привлечены 17 единиц техники и 54 человека.

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