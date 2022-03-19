Москвичам рассказали о процессе строительства Шуховской башни

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Россия, Москва, улица Шухова, 14с5 Карта всех событий

Радиовещание с помощью Шуховской башни стартовало 100 лет назад в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Главархива в субботу, 19 марта.

— 100 лет назад, 19 марта 1922 года, на старинной московской улице Шаболовке началось радиовещание с помощью Шуховской башни. Имя сооружение получило благодаря создателю — инженеру и архитектору Владимиру Шухову, — говорится в сообщении.

Необходимость в башне возникла из-за того, что СССР в 1919 году потребовалась постоянная радио- и телеграфная связь со странами Западной Европы. Заказ на ее создание получила Строительная контора под руководством Шухова.

Для создания объекта использовались конструкции мостов и заводов из-за дефицита металла. Ее строили без лесов: сначала собрали нижнюю секцию, затем внутри нее возводили последующие и поднимали наверх с помощью блоков и лебедок.

Башня высотой 160 метров состоит из шести сетчатых гиперболоидных стальных секций-ярусов. Первая трансляция Московской радиотелеграфной станции превзошла по мощности и дальности радиостанции Берлина, Нью-Йорка и Парижа.

Тогда было решено транслировать концерт русской музыки с участием артистов Большого театра. Шухов внес изменения в конструкцию верха башни в 1927 году, а еще через 12 лет у сооружения появилась телевизионная антенна.

После этого на Шаболовке открылся Московский телецентр. Его вещание прерывалось во время Великой Отечественной войны, но было восстановлено одним из первых в Европе — 7 мая 1945 года.

Шуховская башня до появления в 1967-м Останкинской телебашни оставалась главным передающим телевизионным центром СССР. Ей присвоили статус объекта культурного наследия регионального значения, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.