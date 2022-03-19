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«Держат за руку»: Лавров рассказал о ходе переговоров с Украиной

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Держат за руку»: Лавров рассказал о ходе переговоров с Украиной
Фото: МИД РФ

США, вероятно, держат Украину «за руку» в ходе переговоров с Россией. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в субботу, 19 марта.

— Переговоры идут, хотя украинская делегация по большому счету начала их с «отбывания номера», как говорится, — сказал министр.

Вскоре диалог наладился, но Вашингтон, скорее всего, держит Киев «за руку», не позволяя соглашаться даже на минимальные требования, приводит слова Лаврова РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

7 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия объявила Украине о готовности прекратить операцию в любой момент при выполнении ряда условий. ВСУ, подчеркнул он, следует прекратить боевые действия. Среди требований чиновник также назвал поправки к Конституции Украины, отказ от претензий на вступление в «какие-либо» блоки, а также признание ЛДНР и Крыма.

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