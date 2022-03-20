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Австралия ввела запрет на экспорт в РФ глинозем и руду

Виктория Храменкова

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Ситуация в Донбассе
В мире
Австралия ввела запрет на экспорт в РФ глинозем и руду
Фото: Pixabay

Алюминиевые руды, глинозем и бокситы теперь запрещено поставлять в Россию из австралийских компаний. Об этом в воскресенье, 20 марта, сообщается на сайте МИД Австралии.

Известно, что потребности России в глиноземе на 20 процентов обеспечиваются поставками из Австралии.

— Санкции введены на фоне подорожания алюминия. В начале марта в ходе торгов на Лондонской бирже цена на алюминий достигла 3707,5 долларов за тонну, — следует из текста документа.

Отмечается, что данный пакет санкций со стороны Австралии является уже пятым. Также под ограничениями оказались Фонд национального благосостояния России и Минфин, а также Сбербанк, Газпромбанк, ВЭБ.РФ, ВТБ, Россельхозбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, Альфа-банк и Московский кредитный банк.

Ранее председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева рассказала, что Москва адаптирует систему государственных закупок к условиям санкций и будет покупать товары и услуги у отечественных производителей.

Правительство России 15 марта сообщило, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о временном запрете на экспорт зерновых в государства Евразийского экономического союза и сахара в третьи страны.

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