Перечислены опасные последствия недосыпа

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Если человек чувствует острую нехватку сна, то ему не стоит игнорировать это явление. Это желание может в корне изменить его поведение, а самое худшее — плохо сказаться на его здоровье и самочувствии. Об этом сообщило финское издание Sanomat.

При недосыпе человеческий мозг не успевает полностью восстановиться, а за этим следует ухудшение точности и замедление реакции. Это может произойти, если человек проведет даже одну ночь без сна.

Также человек может быстро набирать вес, если не будет высыпаться. Это связано с тем, что ночью возрастает чувство голода, и человек может съесть больше, чем ему необходимо.

— Кроме этого, у человека может начать учащенно биться сердце и повыситься кровяное давление. Эти явления несут за собой не только ухудшение работы мозга, но и неправильное функционирование сосудов и сердца, —передает издание.

Игнорирование сна может способствовать быстрому раздражению человека. Соответственно, увеличение ссор с окружающими — возрастает в разы.

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