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В народном месяцеслове дата получила название Весеннее равноденствие, Весенний солнцеворот, Вербоносица, Вешнее равноденствие, Лазарь. Православная церковь в этот день чтит память преподобного Лазаря Муромского.

С древних времен этот день ассоциировался с приходом весны. Люди верили, что именно сегодня весна берет вверх над зимой и начинает властвовать на земле. Было верование, что 21 марта верба может помочь избавиться от болезней и тяжести в теле. Для этого люди побивали один другого вербой по спине и желали крепкого здоровья. Если у человека были боли в конкретной части тела, то веточку вербы прикладывали к больному участку, боль отступала навсегда.

Приметы погоды:

Облака быстро и высоко плывут — к хорошей погоде.

Если в период равноденствия холодно, то зима еще долго продержится.

Туман 21 марта — к заморозкам.

Какая погода стоит в течение дня, таким и будет лето.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как избавиться от болезней 21 марта

Именины отмечают: Афанасий, Владимир.