Москвичам рассказали о программе цикла онлайн-лекций о российских предпринимателях

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С 28 марта по 18 апреля на странице проекта Департамента города Москвы по конкурентной политике будут показаны онлайн-лекции по истории российского предпринимательства «Поставщики: история в лицах». Об этом сообщил глава ведомства Иван Щербаков.

— На онлайн-лекциях «Поставщики: история в лицах» эксперты расскажут о знаменитых отечественных предпринимателях, привозивших товары в столицу из самых разных городов Российской империи в XVII–XX веках, и о том, как в условиях жесткой конкуренции они смогли из малого предприятия дорасти до крупного, — отметил он.

По словам Ивана Щербакова, лекции позволят узнать о влиянии конкуренции на развитие города. В рамках курса пройдет 14 лекций. Послушать их смогут участники, которые пройдут регистрацию на официальном сайте департамента.

Прямые эфиры пройдут с 17:00 до 19:00 по понедельникам и четвергам.

Вести вебинары будут сотрудники музеев, преподаватели вузов и ученые. Слушатели смогут узнать о Владимире Воейкове, наладившем поставку минеральной воды «Кувака» из Пензы, крупнейших производителях самоваров из Тулы — Маликовых и Баташевых, об основателе боровской бумажно-ткацкой фабрики Петре Полежаеве и других, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в парке Кузьминки объявили о запуске бесплатного курса «Киноинтенсив», который поделен на разные тематические блоки: «Лучшие русские режиссеры», «Выдающиеся актеры», «Режиссеры мирового кинематографа», «Великие фильмы», «Выдающиеся актрисы».