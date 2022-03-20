Захарова отреагировала на призыв Германии есть меньше мяса для «борьбы» с Россией

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра сельского хозяйства Германии Джема Оздемира, который призвал немцев уменьшить потребление мяса ради «борьбы» с Россией.

— Жаль, он рассказал немцам все до конца: им еще надо меньше дышать, что стало бы вкладом и в защиту экологии, ну и против России, — написала Захарова в своем Telegram-канале.

До этого сообщалось, что глава Министерства сельского хозяйства Германии Джем Оздемир выступил с заявлением, что соотечественники должны есть меньше мяса ради «борьбы» с Россией, которая якобы использует экспорт продовольствия в качестве оружия. Министр выразил уверенность, что РФ «использует свою экспортную мощь». Он порекомендовал соотечественникам осознанно совершать покупки и «выбрасывать меньше продуктов».

Ранее глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол призвал европейцев понизить температуру своих обогревателей на один градус для того, чтобы «сэкономить на газе и уменьшить зависимость от российского импорта». По его словам, поставку энергоносителей Россия «использует в качестве оружия».