Литва не станет платить компенсации бизнесу в случае национализации компаний в России

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Вильнюс не намерен выплачивать компенсации своим предпринимателям, если их предприятия в России будут национализированы. Об это заявила глава литовского министерства экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

Она отметила, что литовцы, ведущие бизнес в России, сами выбрали риск того, что однажды их имущество будет национализировано.

— Тогда, простите, литовские налогоплательщики, наверное, не должны за это платить, — заявила министр в эфире телеканала LRT.

По данным канала, литовское правительство призвало бизнес ограничить деятельность в РФ. Однако власти точно не знают, «у кого какой бизнес в России: в Литве эти данные не собирали».

9 марта в «Единой России» сообщили, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики, включая один из механизмов национализации имущества иностранных организаций. Законопроект позволяет вводить внешнее управление через суд в организациях, более 25 процентов которых находятся во владении у иностранных лиц недружественных государств, при прекращении их деятельности.