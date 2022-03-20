Минобороны: Российская армия завершает уничтожение нацбата «Донбасс»

Фото: Минобороны РФ

Российские военные завершают уничтожение украинского нацбатальона «Донбасс». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в воскресенье, 20 марта.

По его словам, в течение прошедшего дня российские войска продвинулись на 12 километров, вышли на рубеж Никольское и во взаимодействии с подразделениями Донецкой Республики блокировали с трех сторон населенный пункт Сладкое.

— Уничтожено до 60 боевиков, два танка, три БМП, шесть орудий полевой артиллерии и минометов, — цитирует Конашенкова РИА Новости.

До этого стало известно, что бойцы Росгвардии успешно форсировали реку на окраине города Изюм под Харьковом и захватили в плен нескольких лидеров украинских нацформирований.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.