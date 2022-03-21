В столичном регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В Москве и Подмосковье до утра понедельника, 21 марта, объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Это связано с образованием гололедицы на дорогах региона. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

— Погода потенциально опасна. Местами гололедица. Период предупреждения — до 9:00 21 марта, — следует из сообщения.

Отмечается, что аналогичное предупреждение относится и к Московской области.

Недавно ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в ближайшую рабочую неделю москвичей ждет сухая солнечная погода с температурой воздуха 7–12 градусов тепла. Однако он добавил, что в ночное время температура будет опускаться до минус 3 — плюс 2.

До этого столичных автомобилистов предупредили о преждевременности смены шин, так как на стыке двух первых весенних месяцев Москву накроет волна полярного холода. Согласно прогнозам, похолодание будет сопровождаться осадками и гололедом.

Ранее сообщалось, что сурки вышли из зимней спячки первыми среди животных Московского зоопарка. Специалисты также ожидают пробуждения медведей, енотов-полоскунов, бурундуков, енотовидных собак, белогрудых ежей, сонь и тушканчиков.