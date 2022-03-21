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Водителям на Украине запретили пользоваться видеорегистраторами

Виктория Храменкова

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Ситуация в Донбассе
В мире
Водителям на Украине запретили пользоваться видеорегистраторами
Фото: baza.farpost.ru

В понедельник, 21 марта, советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что водителям на территории страны нельзя пользоваться видеорегистраторами.

Отмечается, что данный запрет действует во всех регионах страны, особенно в местах, где происходят боевые действия.

— Запрещено снимать на видео и делать фото дорог общего пользования, объектов общего назначения, объектов инфраструктуры и блокпостов, а также фиксировать расположение или перемещения подразделений сил обороны, — передает РИА Новости слова Геращенко.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

7 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия объявила Украине о готовности прекратить операцию в любой момент при выполнении ряда условий. ВСУ, подчеркнул он, следует прекратить боевые действия. Среди требований чиновник также назвал поправки к Конституции Украины, отказ от претензий на вступление в «какие-либо» блоки, а также признание ЛДНР и Крыма.

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