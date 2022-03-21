Гинцбург: Говорить о завершении пандемии COVID-19 пока рано

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В связи с тем, что в мире начинается новая волна пандемии коронавирусной инфекции, а в России и при старой волне в день фиксируют свыше 400 летальных исходов — говорить о завершении пандемии COVID-19 пока что рано. Об этом в понедельник, 21 марта, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он подчеркнул, что ни от одного заболевания в России не наблюдается таких массовых смертей.

— Во многих странах мира наоборот начинается новая волна. Если нам совсем абстрагироваться от окружающего мира, то у нас пока и от старой волны в день умирает более 400 человек, — передает РИА Новости слова Гинцбурга.

Так, например, в Китае вновь возросла заболеваемость коронавирусной инфекции, хотя там с конца 2020 года существовала политика «нулевой терпимости» к вирусу.

16 марта глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что штамм коронавирусной инфекции «стелс-омикрон» может распространяться быстрее, чем другие варианты вируса. Он предупредил, что вариант COVID-19 ВА.2 может стать преобладающим в России в ближайшем будущем.