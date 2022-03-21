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ЛДПР предложила упростить выдачу российского гражданства

Виктория Храменкова

Общество
ЛДПР предложила упростить выдачу российского гражданства
Фото: mvdmedia.ru / Пресс-центр МВД России / Дмитрий Лыков

Депутаты от фракции ЛДПР и сенаторы планируют внести в Государственную Думу законопроект, который упрощает процесс выдачи российского гражданства лицам, имеющим русские корни. Об этом сообщает пресс-служба депутата от партии Ярослава Нилова.

Если у иностранного гражданина один из родителей в свидетельстве о рождении записан как русский, то ему не придется непрерывно в течение пяти лет проживать в России, получать вид на жительство, подтверждать законный источник дохода и сдавать экзамен по русскому языку.

— Вместе с тем нормы законопроекта требуют для указанных лиц начать процедуру отказа от имеющегося гражданства (но не предоставлять справку о выходе из гражданства), за исключением случаев, когда международным договором урегулирован вопрос двойного гражданства, — передает ТАСС слова из пояснительной записки.

В феврале стало известно, что срок рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство в общем порядке, а также лиц, получивших политическое убежище, беженцев и военнослужащих по контракту в Вооруженных силах РФ могут сократить с одного года до трех месяцев, пишет ТАСС.

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