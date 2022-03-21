Белый дом держит под секретом меры, которые будут направлены против Китая

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Заместитель советника президента США по нацбезопасности Далип Сингх заявил, что меры против Китая, подготовленные администрацией Соединенных Штатов, остаются в секрете. Отмечается, что они будут приняты, если КНР решит оказать помощь России в спецоперации на Украине.

— В ходе недавней беседы президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином американская сторона разъяснила Китаю вопрос, касающийся любой поддержки российского вторжения и любой помощи, которую он может оказать России в уклонении от санкций, — напомнил чиновник в интервью телеканалу CBS News.

Он подчеркнул, что тогда США четко дали понять Китаю о том, какие его ожидают последствия.

Ранее глава Министерства иностранных дел КНР Ван И сказал, что позиция Пекина по поводу ситуации на Украине является объективной и справедливой. Также он добавил, что «время покажет», что позиция страны «находится на правильной стороне истории».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.