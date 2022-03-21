Звезда «Гарри Поттера» Бонни Райт вышла замуж

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Звезда культовых фильмов о Гарри Поттере Бонни Райт, воплотившая образ Джинни Уизли, вышла замуж. Об этом актриса сообщила в социальной сети.

С избранником по имени Эндрю кинозвезду связывают долгие отношения. Церемония бракосочетания 31-летней актрисы состоялась в Великобритании. На ней присутствовали лишь самые близкие пары.

— Вчера был лучший день в моей жизни. Спасибо моему мужу! — написала на свой странице Райт.

Подписчики соцсети Instagram пожелали ей семейного счастья.

Известно, что в 2011 году Райт планировала выйти замуж за своего коллегу Джейми Кэмпбелла Бауэра, с которым они вместе снимались, однако свадьба не состоялась. После этого у актрисы до встречи с нынешним избранником было еще несколько романов.

К слову 32-летний британский актер Дэниел Рэдклифф, который исполнил в «Гарри Поттере» главную роль, до сих пор не связан узами брака и не распространяется о личной жизни. В 2012 года у него начались отношения с американской актрисой Эрин Дарк. Неоднократно в СМИ сообщалось об их помолвке и свадьбе, однако пара не подтверждала слухи.

Буквально на днях Рэдклифф заявил, что не намерен больше сниматься в роли Гарри Поттера в новых сериях фильма по романам Джоан Роулинг.