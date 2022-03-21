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ВКС РФ уничтожили центр подготовки наемников в Ровно

Георгий Соланович

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Ситуация в Донбассе
В мире
ВКС РФ уничтожили центр подготовки наемников в Ровно
Фото: Минобороны РФ

Российские военные уничтожили центр подготовки наемников и украинских националистов в Ровненской области. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

— Ночью 21 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки иностранных наемников и украинских националистических формирований на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровненской области. Уничтожено более 80 наемников и националистов, — передает его слова ТАСС.

До этого сообщалось, что экипаж российского вертолета Ми-24 в районе Днепра уклонился от прямого попадания ракеты «Стингер», выпущенной украинскими войсками. Американский снаряд взорвался в районе хвостовой балки, в результате чего в боевой машине нарушилось управление, отказали автопилот и другие приборы, однако скорость и высота еще отображались, Ми-24 смог продолжить операцию.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

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